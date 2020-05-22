У столичній підземці чоловік пограбував юнака, погрожуючи небезпечною ін’єкцією



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Зловмисника засуджено до шести років тюрми

Дарницьким районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок зловмиснику, який вчинив розбійний напад на 18-річного хлопця.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що у грудні 2018 року чоловік, перебуваючи на станції метро «Позняки», підійшов до потерпілого та продемонстрував йому шприц з речовиною, що начебто містив вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Погрожуючи зробити юнаку небезпечну ін’єкцію, чоловік відібрав у нього грошові кошти та мобільний телефон.

За результатами досудового розслідування дії нападника кваліфіковані за ч. 1 ст. 187 КК України (розбій).

З урахуванням позиції прокурора вироком Дарницького районного суду Києва зловмисника визнано винним у вчиненні цього злочину та засуджено до 6 років позбавлення волі.

Обвинувачений перебуває під вартою.

Як повідомлялося, на вулиці Декабристів у Дарницькому районі Києва двоє чоловіків пограбували 83-річну бабусю. У коридорі біля квартири на першому поверсі зловмисники почали вимагати у бабусі зняти прикраси, а коли старенька відмовила, силою зняли ювелірні вироби та втекли.