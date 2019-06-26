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    На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)

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    На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Місцеві постійні клієнти стверджують, що це був підпал

    У середу, 26 червня, на вулиці Будищанській у Деснянському районі Києва сталася пожежа в приміщенні пивного магазину. Полум'я охопило будівлю зсередини і перекинулося на дах.

    Пожежа розгорілася близько 3:50. Про це повідомляє Інформатор.

    Точні причини займання поки що невідомі. Місцеві жителі стверджують, що бачили поруч з магазином чорний рюкзак. У ньому, імовірно, могла знаходитися горюча рідина. Дану версію перевірять правоохоронці.

    Пожежа обійшлася без постраждалих, так як в магазині на момент загоряння нікого не було. Вогонь вдалося локалізувати близько 4:30, а повністю ліквідувати о 05:10.

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    На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)
    На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)
    На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)
    На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)
    На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Деталі події і причини загоряння встановлять правоохоронці.

    На місці події працювала пожежно-рятувальна служба і патрульна поліція, а також чергувала карета швидкої допомоги.

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