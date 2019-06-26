На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)
Місцеві постійні клієнти стверджують, що це був підпал
У середу, 26 червня, на вулиці Будищанській у Деснянському районі Києва сталася пожежа в приміщенні пивного магазину. Полум'я охопило будівлю зсередини і перекинулося на дах.
Пожежа розгорілася близько 3:50. Про це повідомляє Інформатор.
Точні причини займання поки що невідомі. Місцеві жителі стверджують, що бачили поруч з магазином чорний рюкзак. У ньому, імовірно, могла знаходитися горюча рідина. Дану версію перевірять правоохоронці.
Пожежа обійшлася без постраждалих, так як в магазині на момент загоряння нікого не було. Вогонь вдалося локалізувати близько 4:30, а повністю ліквідувати о 05:10.
Деталі події і причини загоряння встановлять правоохоронці.
На місці події працювала пожежно-рятувальна служба і патрульна поліція, а також чергувала карета швидкої допомоги.