На Троєщині згорів пивний магазин (фото, відео)



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Фото: Інформатор

Місцеві постійні клієнти стверджують, що це був підпал

У середу, 26 червня, на вулиці Будищанській у Деснянському районі Києва сталася пожежа в приміщенні пивного магазину. Полум'я охопило будівлю зсередини і перекинулося на дах.

Пожежа розгорілася близько 3:50. Про це повідомляє Інформатор.

Точні причини займання поки що невідомі. Місцеві жителі стверджують, що бачили поруч з магазином чорний рюкзак. У ньому, імовірно, могла знаходитися горюча рідина. Дану версію перевірять правоохоронці.

Пожежа обійшлася без постраждалих, так як в магазині на момент загоряння нікого не було. Вогонь вдалося локалізувати близько 4:30, а повністю ліквідувати о 05:10.

Деталі події і причини загоряння встановлять правоохоронці.

На місці події працювала пожежно-рятувальна служба і патрульна поліція, а також чергувала карета швидкої допомоги.