Вночі у Києві згоріли два автомобілі (фото, відео)



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В автомобілі Fiat Ducato пожежею пошкоджено моторний відсік, панель приладів, лобове скло Фото: Інформатор

Обставини подій встановлюють правоохоронні органи

За останню добу у Києві рятувальники двічі виїжджали на виклики щодо палаючих автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

25 червня о 00:30 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Донецька, 53. «На місце виклику негайно прибули бійці 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що у дворі 5-поверхового житлового будинку зайнявся припаркований автомобіль Hyundai Sonata. О 00:58 рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок пожежі пошкоджено багажний відсік, салон, панорамний люк та лакофарбове покриття автомобіля», - повідомили у ДСНС.





Наступний виклик надійшов о 03:32. За даною інформацією, у дворі 16-поверхового житлового будинку на вул. Райдужна, 35, горів автомобіль Fiat Ducato. О 03:48 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі згорів моторний відсік, панель приладів, лобове скло, частково пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля та 4 кв. м дерев’яного паркану.

Обставини подій встановлюють правоохоронні органи.

Загиблих та травмованих немає.