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    Кримінал

    Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру

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    Суд&nbsp;призначив 10 років в&rsquo;язниці Олені Зайцевій - Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру
    Суд призначив 10 років в’язниці Олені Зайцевій

    Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79

    Засуджену за смертельну ДТП у центрі Харкова Олену Зайцеву 2 вересня етапували до Покровського виправного центру №79 в Дніпропетровській області.

    Про це «Унн» повідомила речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Дар'я Мартинова.

    «(Зайцеву етапували - ред.) до Покровського виправного центру №79 (2 вересня - ред.)», - повідомила Мартинова.

    Нагадаємо, наприкінці серпня засудженого до 10 років ув'язнення у справі смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова етапували в Крюковську виправну колонію №29 на Полтавщині.

    Як відомо, 26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок у справі про смертельну ДТП, яка сталася восени 2017 року, і в якій загинуло шестеро осіб, а ще п’ятеро отримало травми різного ступеня тяжкості.

    Суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову.

    У серпні Харківський апеляційний суд не задовольнив апеляційні скарги Зайцевої та Дронова. Таким чином, вирок Київського райсуду Харкова є чинний - 10 років позбавлення волі кожному.

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