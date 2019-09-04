Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)



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В результаті аварії кур'єра госпіталізували з підозрою на перелом ключиці Фото: Інформатор

Чоловік за кермом Renault не помітив скутериста і збив його

У вівторок, 3 вересня, пізно ввечері на вулиці Васильківській у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Renault Logan служби таксі Bolt і кур'єра мережі ресторанів Mister Cat на скутері.

Аварія трапилася близько 21:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, кур'єр мережі ресторанів Mister Cat на скутері рухався по вулиці Васильківській у напрямку вулиці Ломоносова. У районі будинку №53к його збив водій служби таксі Bolt на Renault Logan. Таксист виїжджав з двору і не помітив проїжджаючого скутериста.

В результаті аварії кур'єра госпіталізували з підозрою на перелом ключиці.

На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона автомобіль Audi лоб в лоб зіткнувся з Volkswagen. В результаті аварії постраждали три людини, а двигун Audi вилетів на проїжджу частину.