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    Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)

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    В результаті аварії кур'єра госпіталізували з підозрою на перелом ключиці - Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)
    В результаті аварії кур'єра госпіталізували з підозрою на перелом ключиці
    Фото: Інформатор

    Чоловік за кермом Renault не помітив скутериста і збив його

    У вівторок, 3 вересня, пізно ввечері на вулиці Васильківській у Києві сталася ДТП за участю автомобіля Renault Logan служби таксі Bolt і кур'єра мережі ресторанів Mister Cat на скутері.

    Аварія трапилася близько 21:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, кур'єр мережі ресторанів Mister Cat на скутері рухався по вулиці Васильківській у напрямку вулиці Ломоносова. У районі будинку №53к його збив водій служби таксі Bolt на Renault Logan. Таксист виїжджав з двору і не помітив проїжджаючого скутериста.

    В результаті аварії кур'єра госпіталізували з підозрою на перелом ключиці.

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    Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)
    Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)
    Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)
    Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)
    Поблизу ВДНГ таксист збив розвізника піци на скутері (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця ДТП встановить слідство.

    Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона автомобіль Audi лоб в лоб зіткнувся з Volkswagen. В результаті аварії постраждали три людини, а двигун Audi вилетів на проїжджу частину.

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