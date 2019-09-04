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    Події в Україні

    На Прикарпатті маршрутка зіткнулася з фурою, є загибла

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    Автобус Калуш-Івано-Франківськ зіткнувся з фурою - На Прикарпатті маршрутка зіткнулася з фурою, є загибла
    Автобус Калуш-Івано-Франківськ зіткнувся з фурою
    Фото: vikna.if.ua

    Водій вантажівки, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП

    У вівторок, 3 вересня, в селі Боднарів Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутного автобуса і вантажівки.

    Про це повідомляє видання «Курс».

    Автобус Калуш-Івано-Франківськ зіткнувся з фурою, в результаті чого одна пасажирка автобуса загинула на місці, двоє - жінка 1967 року народження і 44-річний чоловік - отримали тілесні ушкодження.

    Водій вантажівки, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП. Поліцейські розшукали його за кілька годин.

    «Поліція затримала водія, який на фурі спровокував смертельну ДТП в Боднарові», - додає видання «Вікна».

    Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона на великій швидкості Audi влетів лоб в лоб в Volkswagen.

    У мережі з’явилося відео моменту цієї страшної аварії.

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