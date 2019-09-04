На Прикарпатті маршрутка зіткнулася з фурою, є загибла
Водій вантажівки, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП
У вівторок, 3 вересня, в селі Боднарів Івано-Франківської області сталася смертельна ДТП за участю маршрутного автобуса і вантажівки.
Про це повідомляє видання «Курс».
Автобус Калуш-Івано-Франківськ зіткнувся з фурою, в результаті чого одна пасажирка автобуса загинула на місці, двоє - жінка 1967 року народження і 44-річний чоловік - отримали тілесні ушкодження.
Водій вантажівки, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП. Поліцейські розшукали його за кілька годин.
«Поліція затримала водія, який на фурі спровокував смертельну ДТП в Боднарові», - додає видання «Вікна».
Нагадаємо, 2 вересня на мосту Патона на великій швидкості Audi влетів лоб в лоб в Volkswagen.
У мережі з’явилося відео моменту цієї страшної аварії.