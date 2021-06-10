Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
Волія легковика у важкому стані шпиталізували
У ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».
Водій Audi у крайній лівій смузі на повному ходу врізався у вантажівку, що рухалась у попутному напрямку.
Audi опинилась під вантажем, що був на причепі автомобіля.
Водія легковика у важкому стані госпіталізували медики.
На місці працювала слідчо-оперативна група і патрульні.
Причини ДТП встановлюються.
Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.
До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.