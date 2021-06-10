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    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)

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    Легковик опинився під вантажем на причепі - Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Легковик опинився під вантажем на причепі
    Фото: Київ оперативний

    Волія легковика у важкому стані шпиталізували

    У ніч на 10 червня на Кільцевій дорозі поблизу перетину з проспектом Перемоги сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Водій Audi у крайній лівій смузі на повному ходу врізався у вантажівку, що рухалась у попутному напрямку.

    Audi опинилась під вантажем, що був на причепі автомобіля.

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    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)
    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)

    Водія легковика у важкому стані госпіталізували медики.

    На місці працювала слідчо-оперативна група і патрульні.

    Причини ДТП встановлюються.

    Нагадаємо, 9 червня вранці на проспекті Науки в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. У напрямку вул. Саперно-Слобідської зіткнулися два пасажирських автобуси і вантажний автомобіль Mercedes.

    До слова, щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    Жахлива ДТП у Києві: Audi влетіла під вантажівку (фото, відео)