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    На залізничному вокзалі в Києві шукають бомбу

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    Обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів - На залізничному вокзалі в Києві шукають бомбу
    Обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів
    Фото з відкритих джерел

    Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано

    У Києві тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у зв'язку з повідомленням про його замінування. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

    Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано.

    Наразі об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

    Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

    «Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей», - закликають в «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, 17 червня було тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряли вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

    Того ж дня на електронну пошту поліції Києва надійшов лист про замінування станцй метро «Хрещатик», «Золоті ворота», «Палац спорту», «Університет» та одного з літаків в аеропорту «Бориспіль». У результаті перевірки вибухонебезпечних предметів у метрополітені не виявлено.

    До перевірки були задіяні слідчо-оперативні групи районних управлінь поліції Києва, вибухотехніки та кінологи.

    Також поліцейські Бориспільщини провели перевірку території міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    Столичні правоохоронці розшукали та затримали чоловіка, який зробив неправдивий виклик про замінування залізничного вокзалу. Псевдомінеру повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

    Теги: Київ Укрзалізниця замінування вокзал
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    На залізничному вокзалі в Києві шукають бомбу