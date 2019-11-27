На зміну морозам у Київ ідуть туман і дощі
Похолодання повернеться у столицю з неділі
У четвер, 28 листопада, у Києві вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
За прогнозом синопткині Наталки Діденко, у Києві завтра без суттєвих опадів, вночі близько нуля градусів, вдень +2+4 градуси. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
У п`ятницю, 29 листопада, у Києві очікується дощ.
За даними Діденко, похолодання повернеться з 1-2 грудня.
Раніше Укргідрометцентр попередив про погіршення погодних умов в Україні в четвер.
До слова, 25 листопада у Києві було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження.