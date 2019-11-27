На зміну морозам у Київ ідуть туман і дощі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похолодання повернеться у столицю з неділі

У четвер, 28 листопада, у Києві вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

За прогнозом синопткині Наталки Діденко, у Києві завтра без суттєвих опадів, вночі близько нуля градусів, вдень +2+4 градуси. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

У п`ятницю, 29 листопада, у Києві очікується дощ.

За даними Діденко, похолодання повернеться з 1-2 грудня.

Раніше Укргідрометцентр попередив про погіршення погодних умов в Україні в четвер.

До слова, 25 листопада у Києві було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження.