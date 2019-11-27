  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На зміну морозам у Київ ідуть туман і дощі

    • Розсилка
    На зміну морозам у Київ ідуть туман і дощі

    Похолодання повернеться у столицю з неділі

    У четвер, 28 листопада, у Києві вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    За прогнозом синопткині Наталки Діденко, у Києві завтра без суттєвих опадів, вночі близько нуля градусів, вдень +2+4 градуси. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    У п`ятницю, 29 листопада, у Києві очікується дощ.

    За даними Діденко, похолодання повернеться з 1-2 грудня.

    Раніше Укргідрометцентр попередив про погіршення погодних умов в Україні в четвер.

    До слова, 25 листопада у Києві було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ