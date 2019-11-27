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    В Україні погіршиться погода

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    В Україні погіршиться погода

    На Закарпатті прогнозують значний дощ, в горах з мокрим снігом

    В Україні в четвер очікується попередження про погіршення погодних умов.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «За прогнозами УкрГідрометцентру, 28 листопада на більшій частині території країни вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Вдень 28 листопада та вночі 29 листопада на Закарпатті значний дощ, в горах з мокрим снігом (I рівень небезпечності, жовтий)», - говориться у повідомленні.

    По Києву та Київській області, 28 листопада вночі та вранці очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

    Нагадаємо, в Україні у середу у більшості південних, центральних та східних областей очікувався дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь.

    До слова, 25 листопада у Києві було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження.

    прогноз погоди ДСНС Укргідрометцентр снігопад
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