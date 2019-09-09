Національний художній музей України зачиняється на реставрацію
Музей буде зачинено для відвідувачів із 16 вересня по 20 жовтня
Національний художній музей України, що знаходиться на вул. Грушевського, 6 у Печерському районі Києва, зачиняється на реставрацію. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.
«Ще цілий тиждень ви можете відвідати ваш улюблений Музей з Левами перед тим, як ми зачинимося на реставраційні роботи до другої половини жовтня», - йдеться в повідомленні.
Музей буде зачинено для відвідувачів із 16 вересня по 20 жовтня.
Раніше повідомлялося, що Національний художній музей України замовив протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі на 69,39 млн грн.
До кінця 2021 року капітально відремонтують і реставрують будівлю музею. Це пам’ятка архітектури та містобудування національного значення «Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр..».
Передбачено ремонт ґанку, сходів, фасадів, скульптур, постаментів і підпірних стін, заміну віконних блоків, монтаж підйомної платформи та благоустрій.