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    Національний художній музей України зачиняється на реставрацію

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    Національний художній музей України відреставрують за 69 млн грн - Національний художній музей України зачиняється на реставрацію
    Національний художній музей України відреставрують за 69 млн грн

    Музей буде зачинено для відвідувачів із 16 вересня по 20 жовтня

    Національний художній музей України, що знаходиться на вул. Грушевського, 6 у Печерському районі Києва, зачиняється на реставрацію. Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

    «Ще цілий тиждень ви можете відвідати ваш улюблений Музей з Левами перед тим, як ми зачинимося на реставраційні роботи до другої половини жовтня», - йдеться в повідомленні.

    Музей буде зачинено для відвідувачів із 16 вересня по 20 жовтня.

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    Раніше повідомлялося, що Національний художній музей України замовив протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи у своїй будівлі на 69,39 млн грн.

    До кінця 2021 року капітально відремонтують і реставрують будівлю музею. Це пам’ятка архітектури та містобудування національного значення «Будинок музею старожитностей та мистецтв, 1897-1900 рр..».

    Передбачено ремонт ґанку, сходів, фасадів, скульптур, постаментів і підпірних стін, заміну віконних блоків, монтаж підйомної платформи та благоустрій.

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