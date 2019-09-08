На сайті президента з’явилася петиція щодо поновлення на посаді Ройтбурда



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Директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд Фото: mip.gov.ua

Наразі петицію підтримали 921 особа

На сайті президента з’явилася петиція з вимогою поновити на посаді директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.

Петицію опубліковано на сайті президента 7 вересня.

«Звертаємось до пана Зеленського і вимагаємо відновити Ройтбурда на посаді директора та покласти цим край його переслідуванню та цькуванню. Також просимо перепідпорядкувати музей місту або профільному міністерству. Це не досить логічно та навіть трішки абсурдно, що обласні депутати, які не мають необхідної освіти та відношення до міста, вирішують, як будуть розвиватись міські музеї», – йдеться у тексті звернення.

Як зазначається, за час поки Ройтбурд був директором, «музей став улюбленою локацією одеситів та гостей міста».

Наразі петицію підтримали 921 особа.

Нагадаємо, в Одесі відбувся мітинг на підтримку звільненого облрадою директора Одеського Художнього музею Олександра Ройтбурда.

В свою чергу, міністерство культури, молоді та спорту України відреагувало на звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда.