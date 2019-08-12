Сайт Національного музею Голодомору атакували хакери



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Наразі невідомо, хто та з якою метою вирішив вивести з ладу сайт Національного музею Голодомору

Справу про атаку на сайт передали на розгляд до Служби безпеки України

Невідомі у понеділок атакували сайт Національний музей Голодомору в Києві. Станом на 17 годину сайт не працює.

Як повідомляє пресслужба музею, 12 серпня о 13:34 на офіційну пошту «Меморіалу жертв Голодомору» прийшов лист від сервісу віртуального хостингу FREEhost.ua про атаку на офіційний сайт музею.

У листі повідомлялося, що виникла проблема в роботі акаунту MEMORIALG, і на сайт була проведена достатньо потужна ДДОС-атака. Це призвело до порушення роботи сервера. Переходи на сайт музею, як зазначає сервіс хостингу, відбувалися здебільшого на російськомовні та англомовні версії сайту.

«Невідомо, хто та з якою метою вирішив вивести з ладу сайт Національного музею. На сайті зберігалися архівні матеріали про геноцид українського народу, геоінформаційна система «Місця масового поховання», яку запустили у 2018 році за підтримки Українського Культурного Фонду, а також список жертв Голодомору», - заявили в музеї.

Справу про атаку на сайт передали на розгляд до Служби безпеки України.

Як відомо, у березні працівниками «Меморіалу жертв Голодомору» було виявлено факт створення та функціонування фейкового сайту музею.