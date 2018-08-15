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    Надзвичайна пожежна небезпека у Києві найближчими днями утримається

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    Надзвичайна пожежна небезпека у Києві найближчими днями утримається

    У четвер у столиці очікується мінлива хмарність

    У Києві 16-17 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Український гідрометцентр, інформує КМДА.

    Окрім того, як повідомили синоптики, завтра, 16 серпня, у столиці очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, уранці та вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 18-20°, вдень – 26-28°.

    Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

    Нагадаємо, у Києві в четвер, 16 серпня, зміниться синоптична ситуація, і на місце спеки прийдуть грозові дощі.

    пожежна небезпека КМДА
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