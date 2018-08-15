Надзвичайна пожежна небезпека у Києві найближчими днями утримається



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У четвер у столиці очікується мінлива хмарність

У Києві 16-17 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Український гідрометцентр, інформує КМДА.

Окрім того, як повідомили синоптики, завтра, 16 серпня, у столиці очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, уранці та вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – 18-20°, вдень – 26-28°.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Києві в четвер, 16 серпня, зміниться синоптична ситуація, і на місце спеки прийдуть грозові дощі.