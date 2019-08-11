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    У світі

    В Іспанії автомобіль влетів у терасу бару: 10 постраждалих

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    <p>Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя</p> - В Іспанії автомобіль влетів у терасу бару: 10 постраждалих

    Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя

    Два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару

    В іспанському місті Жирона щонайменше 10 людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля на людей, що сиділи на терасі бару.

    Про це повідомляє El Pais.

    Згідно з інформацією, два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару. У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.

    Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя, дев'ять людей вже виписали з лікарні. Постраждала чотирирічна дівчинка залишається в лікарні у важкому стані. В даний час поліція з'ясовує причини події.

    До слова, у Житомирській області внаслідок аварії загинуло четверо людей, серед яких правоохоронець.

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