В Іспанії автомобіль влетів у терасу бару: 10 постраждалих



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Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя

Два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару

В іспанському місті Жирона щонайменше 10 людей постраждали внаслідок наїзду автомобіля на людей, що сиділи на терасі бару.

Про це повідомляє El Pais.

Згідно з інформацією, два автомобілі зіткнулися на дорозі, після чого водій одного з них втратив керування, виїхав на тротуар і збив відвідувачів бару. У крові 18-річного водія не знайшли слідів алкоголю.

Більшість постраждалих отримали травми, не небезпечні для життя, дев'ять людей вже виписали з лікарні. Постраждала чотирирічна дівчинка залишається в лікарні у важкому стані. В даний час поліція з'ясовує причини події.

До слова, у Житомирській області внаслідок аварії загинуло четверо людей, серед яких правоохоронець.