На Київщині мікроавтобус потрапив у ДТП: двоє загиблих та 13 постраждалих



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Аварія сталася поблизу смт Глеваха Фото: ДСНС

Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих

У неділю, 11 серпня, близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району на Київщині сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що в результаті ДТП загинуло дві особи та постраждало 13 людей.

«Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих. Від ДСНС залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки», - резюмується у повідомленні.

До слова, у Житомирській області внаслідок аварії загинуло четверо людей, серед яких правоохоронець.