На Київщині мікроавтобус потрапив у ДТП: двоє загиблих та 13 постраждалих
Аварія сталася поблизу смт Глеваха
Фото: ДСНС
Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих
У неділю, 11 серпня, близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району на Київщині сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що в результаті ДТП загинуло дві особи та постраждало 13 людей.
«Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих. Від ДСНС залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки», - резюмується у повідомленні.
До слова, у Житомирській області внаслідок аварії загинуло четверо людей, серед яких правоохоронець.