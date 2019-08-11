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    На Київщині мікроавтобус потрапив у ДТП: двоє загиблих та 13 постраждалих

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    Аварія сталася&nbsp;поблизу смт Глеваха - На Київщині мікроавтобус потрапив у ДТП: двоє загиблих та 13 постраждалих
    Аварія сталася поблизу смт Глеваха
    Фото: ДСНС

    Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих

    У неділю, 11 серпня, близько 19:00 поблизу смт. Глеваха Васильківського району на Київщині сталося зіткнення легкового автомобіля та мікроавтобуса.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що в результаті ДТП загинуло дві особи та постраждало 13 людей.

    «Підрозділами ДСНС здійснюється деблокація загиблих. Від ДСНС залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки», - резюмується у повідомленні.

    До слова, у Житомирській області внаслідок аварії загинуло четверо людей, серед яких правоохоронець.

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