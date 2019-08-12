На Броварському проспекті Toyota знесла світлофор і влетіла у білборд (фото, відео)
Серйозно травмованого водія діставали з авто медики і правоохоронці
У ніч на понеділок, 12 серпня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Toyota. Машина пролетіла два острівці з газоном, знесла світлофор і дорожній знак, а потім влетіла у білборд.
Аварія трапилася близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією від очевидців події, водій Toyota з'їжджав з Броварського проспекту. У якийсь момент автомобіль занесло. Він вилетів на острівець з газоном, вирвав кущ із землі, зніс світлофор і дорожній знак, а потім зупинився в стовпі рекламного щита.
В результаті аварії постраждав водій. Його вирізали з авто медики швидкої допомоги і співробітники патрульної поліції. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували потерпілого в екстреному режимі.
Причини аварії на даний момент встановлюють правоохоронці.
На місці події працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги.
Як повідомлялося, у Києві на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка.