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    На Броварському проспекті Toyota знесла світлофор і влетіла у білборд (фото, відео)

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    Автомобіль отримав серйозні пошкодження - На Броварському проспекті Toyota знесла світлофор і влетіла у білборд (фото, відео)
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Інформатор

    Серйозно травмованого водія діставали з авто медики і правоохоронці

    У ніч на понеділок, 12 серпня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Toyota. Машина пролетіла два острівці з газоном, знесла світлофор і дорожній знак, а потім влетіла у білборд.

    Аварія трапилася близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією від очевидців події, водій Toyota з'їжджав з Броварського проспекту. У якийсь момент автомобіль занесло. Він вилетів на острівець з газоном, вирвав кущ із землі, зніс світлофор і дорожній знак, а потім зупинився в стовпі рекламного щита.

    В результаті аварії постраждав водій. Його вирізали з авто медики швидкої допомоги і співробітники патрульної поліції. Лікарі швидкої допомоги госпіталізували потерпілого в екстреному режимі.

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    На Броварському проспекті Toyota знесла світлофор і влетіла у білборд (фото, відео)
    На Броварському проспекті Toyota знесла світлофор і влетіла у білборд (фото, відео)
    На Броварському проспекті Toyota знесла світлофор і влетіла у білборд (фото, відео)
    На Броварському проспекті Toyota знесла світлофор і влетіла у білборд (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Причини аварії на даний момент встановлюють правоохоронці.

    На місці події працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги.

    Як повідомлялося, у Києві на бульварі Верховної Ради біля житлових будинків сміттєвоз переїхав чоловіка.

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