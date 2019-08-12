Серйозна ДТП на Окружній у Києві: фура знесла з дороги BMW і Volvo (фото, відео)



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BMW і Volvo опинилися в кюветі Фото: Інформатор

У ДТП постраждали дві людини

У понеділок, 12 серпня, в Святошинському районі столиці сталася масштабна ДТП: фура знесла з узбіччя BMW і Volvo, відправивши обидва автомобілі в кювет. В результаті аварії постраждали дві людини.

Аварія трапилася близько 08:30 - 09:00, повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, BMW рухався зі сторони ТРЦ Lavina в сторону Академмістечка. Через технічні несправності близько 8:30 автомобіль зупинився на узбіччі. Водій Volvo встав перед ним, щоб надати допомогу.

Після цього стався сильний удар. Далекобійник на повному ходу влетів у BMW, зім'явши авто, як консервну банку, і відкинув його в Volvo. Обидві машини опинилися в кюветі.

Медики забрали з різними травмами водія позашляховика і пасажирку BMW.

На місці знаходилося два екіпажі патрульної поліції. Для встановлення причин ДТП викликали слідчо-оперативну групу.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 12 серпня, на Броварському проспекті в Києві сталася серйозна ДТП за участю автомобіля Toyota. Машина пролетіла два острівці з газоном, знесла світлофор і дорожній знак, а потім влетіла у білборд.