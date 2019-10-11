Біля посольства Туреччини в Києві напали на учасників акції протесту (фото, відео)



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Одній із протестувальниць чоловік, який вибіг із території посольства, розбив обличчя Фото: Sofiia Lapina, Facebook

Кілька людей, які вийшли з території посольства, напали на мітингувальників

Біля посольства Туреччини у Києві сталися сутички під час акції протесту проти військової операції на півночі Сирії. Про це повідомила одна з організаторів акції Наталя Луньо.

За її словами, кілька десятків людей прийшли на акцію до посольства Туреччини, аби висловити протест проти операції Туреччини в Сирії та «геноциду курдів», повідомляє Opinion.

«Ми вимагаємо від Туреччини припинити вторгнення в Північну Сирію. Ми вимагаємо, щоб Туреччина припинила війну, в якій нібито бореться з терористами. Ми вимагаємо припинити знищення курдів», – зазначила Луньо.

Під час акції кілька людей, які вийшли з території посольства, напали на мітингувальників та рвали їхні плакати. Одну із протестувальниць ударив у обличчя чоловік, який потім забіг на територію посольства.

Наразі невідомо, чи є ці люди представниками посольства, чи вони просто перебувають на його території.

За словами організаторки акції, під час сутичок біля посольства були два представники Нацгвардії, «але якось так сталося, що вони дозволили цим людям повернутися на територію посольства».