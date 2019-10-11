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    У світі

    Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії

    • Розсилка
    Турецькі сили оточили два прикордонних міста в Сирії

    Курдські загони відступають разом з колонами біженців вглиб прикордонній провінції

    Армія Туреччини і формування сирійської опозиції, воювала на її стороні, після двох днів боїв оточили два прикордонних міста на північному сході Сирії - Рас-ель-Айн і Телль-Аб'яд.

    Про це повідомляє  Al Jazeera.

    За інформацією телестанції, турецькі війська з союзниками замкнули кільце оточення після того, як встановили контроль над 11 населеними пунктами, розташованими в околицях цих міст.

    Наголошується, що в Рас-ель-Айн на півночі провінції Ракка турецькі військові увійшли в промислову зону, де ведуть перестрілки з залишаються там бійцями курдських Сил народної самооборони, а в Телль-Аб'яді озброєні опозиціонери витіснили курдських повстанців з передмість Ель-Ябса і Телль-Фандар.

    За словами представника опозиційної Сирійської вільної армії Фарук Абу Бакра, озброєна опозиція є партнером Туреччини в боротьбі з терористичними угрупованнями.

    Туреччина Сирія Ракка військові
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