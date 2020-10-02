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    Напередодні вихідних частина Києва залишилась без води (адреси)

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    У домівках киян зникла вода - Напередодні вихідних частина Києва залишилась без води (адреси)
    У домівках киян зникла вода

    У столиці планові та аварійні відключення води

    Київводоканал попередив про відключення водопостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Про це повідомила пресслужба водоканалу.

    Отже, буде відсутнє водопостачання з 21:00 2 жовтня до 07:00 3 жовтня за такими адресами:

    • просп. Перемоги, 47а, 43, 43а, 45.

    Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • Харківське шосе, 170А, 170Б
    • вул. Ольжича, 18, 18А

    Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

    «Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомив Київводоканал.

    До слова, Київ поступово відмовляється від знезараження води хлором, бо постачання якісної питної води для киян – один з пріоритетів для міської влади. Вже 40% води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах.

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