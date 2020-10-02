Напередодні вихідних частина Києва залишилась без води (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У домівках киян зникла вода

У столиці планові та аварійні відключення води

Київводоканал попередив про відключення водопостачання у зв’язку з плановими технічними роботами. Про це повідомила пресслужба водоканалу.

Отже, буде відсутнє водопостачання з 21:00 2 жовтня до 07:00 3 жовтня за такими адресами:

просп. Перемоги, 47а, 43, 43а, 45.

Крім того, через пошкодження на мережі тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

Харківське шосе, 170А, 170Б

вул. Ольжича, 18, 18А

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - повідомив Київводоканал.

До слова, Київ поступово відмовляється від знезараження води хлором, бо постачання якісної питної води для киян – один з пріоритетів для міської влади. Вже 40% води, що подається у домівки киян, очищають та знезаражують так, як це роблять в європейських країнах.