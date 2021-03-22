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    Наповнюваність дитсадків у Києві складає менше половини від спискової – КМДА

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    В усіх закладах дошкільної освіти посилено санітарно-дезінфекційний режим - Наповнюваність дитсадків у Києві складає менше половини від спискової – КМДА

    В усіх закладах дошкільної освіти посилено санітарно-дезінфекційний режим

    Ілюстративне фото

    Дошкільні заклади в столиці продовжують працювати у звичайному режимі, але для батьків є певні обмеження

    Сьогодні у Києві продовжують свою роботу 570 дитячих садочків, наповненість яких складає 40,5% від складу вихованців за списком. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Через виявлення коронавірусної хвороби на сьогодні в столиці зачинено лише один дитячий садочок у Святошинському районі та 171 група у 142 закладах дошкільної освіти», – зазначив Валентин Мондриївський.

    За словами чиновника, під час посилення карантинних обмежень в столиці заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі.

    «Столичні садочки працюватимуть у звичайному режимі на час суворих карантинних обмежень. Задля додаткової безпеки доступ батьків до приміщень буде обмежено – вихователі забиратимуть дітей перед входами до закладів. Звісно, за можливості, краще залишати дошкільнят вдома», – зазначив Валентин Мондриївський.

    Він запевнив, що в усіх закладах освіти посилено санітарно-дезінфекційний режим, а працівники щоденно проходять температурний скринінг перед початком роботи.

    Як повідомлялося раніше, за станом на кінець лютого у дошкільних закладах Києва через виявлені випадки вірусу були тимчасово закриті 37 груп у 32 садках. Наповненість дітей у садочках складала майже 60%.

    Теги: Київ освіта КМДА хвороби карантин дитячий садок
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