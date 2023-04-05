«Диво, що він взагалі досі стоїть». Що залишилося від податкового університету в Ірпені (фото)

У вцілілих навчальних корпусах в Ірпені продовжують навчання струденти, а у решті – тривають ремонтні та відновлювальні роботи

Університет державної податкової служби України (УДФСУ), також відомий як Державний податковий університет у Ірпені Київської області, продовжує працювати, незважаючи на те, що минулого року у сусіднє від нього підвальне приміщення прилетів великокаліберний снаряд, і побив майже усі вікна. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Мар'ян Заблоцький і опублікував фото.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Так сьогодні виглядає адміністративний корпус Державного податкового університету. Видовище лякає, але не дивує: враховуючи, як прицільно по ньому лупили росіяни протягом березня минулого року, диво, що він взагалі досі стоїть. До слова, в укритті під жахіттям, яке ви можете побачити, в найзапекліші дні перебувало більше 300 людей», – написав Заблоцький.

3 фото На весь екран





За словами Заблоцького, у сусіднє від нього підвальне приміщення прилетів великокаліберний снаряд, пробивши підлогу спортзалу. Якби на декілька метрів лівіше – бомбосховище б перетворилось на братську могилу. Втім, після всього пекла ВУЗ продовжив свою роботу у вцілілих будівлях, і навіть восени набрав абітурієнтів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ви можете собі уявити щось подібне у будь-якій іншій країні світу? От і я ні. Віконний фонд знищений на 50%. Дах теж десь є, десь немає. Звісно, тривають відновлювальні роботи в межах наявного фінансування – щось засклили, щось заклеїли плівкою, покрівлю відновили в приміщеннях, де триває навчальний процес», – засвідчує народний депутат.