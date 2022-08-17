Стало відомо, якими ракетами ворог вдарив по Чорноморському університету (відео)

У закладі пошкоджені стіни, вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення

На території університету розірвалось дві ракети С-300

Сьогодні вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів близько 2:00 ночі. Під атакою опинились два райони міста. Від обстрілів постраждало 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що у трьох будинках повністю зруйнований дах, в одинадцяти – пошкоджений частково.

«У Центральному районі пошкоджень зазнав Чорноморський національний університет ім. Петра Могили. На його території розірвалось дві ракети С-300. У закладі пошкоджені стіни, у різних корпусах вилетіли вікна, двері, зруйнована стеля та внутрішнє оздоблення», – йдеться в повідомленні.

У Корабельному районі під обстріл потрапило приватне підприємство. Там знищений автопарк. Ударною хвилею та уламками пошкоджень зазнали п'ять приватних будинків.

На місцях працюють ремонтні бригади, вони відновлюють усі комунікації. Комунальники прибирають наслідки обстрілів із громадських місць. Фахівці адміністрацій районів видають жителям плівку, ОСБ-плити та брезент.

Нагадаємо, триває 175-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках Донеччини і безуспішно намагаються наступати на Півдні України.

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.