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«Народ розслабився». Соратник Кличка скаржиться, що кияни забули про війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Народ розслабився». Соратник Кличка скаржиться, що кияни забули про війну
У Києві власники позакривали підвальні приміщення та об'єкти цивільного захисту
фото з відкритих джерел

Начальник муніципальної безпеки розповів, наскільки Київ готовий до можливих ударів в День Незалежності

Після того, як закінчилися бойові дії навколо Києва, мешканці столиці вирішили – війна закінчилася. Про це свідчить хоча б той факт, що власники позакривали підвальні приміщення та об'єкти цивільного захисту. Але ж загроза ракетних ударів залишається завжди. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міськадміністрації Роман Ткачук.

«Коли нічого не вибухає – народ розслаблюється, йому начхати. Я теж звертав увагу, коли проїжджаєш Хрещатиком, особливо у вихідні дні, і звучить повітряна тривога – всі як гуляли та пили каву, так і продовжують гуляти та пити каву. Ми повинні усвідомлювати, що Київ – це столиця, тут є урядовий квартал, і у цих хворих окупантів у голові може бути що завгодно, розраховувати на якусь адекватність з боку дій противника не доводиться. Тому ми постійно перевіряємо укриття та об'єкти цивільного захисту та залучаємо до цього і муніципальну охорону, і громадські формування», – сказав Роман Ткачук.

Начальник муніципальної безпеки наголосив, транспорт має зупинятися, а люди – переходити в укриття. Іншого варіанту захиститися не існує. В країні війна, тож треба коригувати своє життя і розуміти, що можуть бути незручності.

«Що в торгових центрах, що в транспорті ніхто практично не йде під час повітряної тривоги в укриття. Всі виходять з торгового центру і стоять чекають, поки він відкриється знову. Закриваються магазини – всі виходять і стоять чекають під магазинами, коли вони відчиняться знову. Хоча поруч за 50 метрів станція метрополітену та підземний перехід. Але у нас немає іншого виходу, окрім як з дитинства прищеплювати людям це як норму», – пояснив Роман Ткачук.

Раніше представник КМДА розповів, наскільки Київ готовий до можливих ударів 24 серпня. 

Нагадаємо, поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання.

Тим часом в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

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Теги: Київ безпека війна Україна

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