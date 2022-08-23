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Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Термометри покажуть до +33
glavcom.ua

Завтра в Україні буде сонячно та спекотно

Синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook спрогнозувала, якою буде погодна ситуація в Україні 24 серпня, на День Незалежності України. Згідно з її прогнозом, в усіх областях України завтра синоптична ситуація буде однорідною, дружною – підвищений атмосферний тиск, сонячно, малохмарно, спекотно.

Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +28...+33 градусів.

Свіжіше на пару градусів у Карпатах, спекотніше – на крайньому сході.

«Є ймовірність хіба що локальних дощиків на Закарпатті та в Карпатах. Особливо важливим зараз є напрямок вітру, бо імла з південного сходу охопила багато наших областей. Він залишається південно-східним, східним, тому й імла ще триватиме. Лякатися не варто, таке явище для України – не аномалія», – повідомила Діденко.  

Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності фото 1

У східних областях України та на південному сході пориви вітру досягатимуть 15-20 метрів за секунду.

У Києві на День Незалежності опадів не очікується. Сонячна, спекотна, справжня літня погода буде в столиці господарювати. Імла також затримається – вітер у Києві передбачається з південного сходу. 

Нагадаємо, в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

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Теги: прогноз погоди День Незалежності

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