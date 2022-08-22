День Незалежності. Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Президент закликав українців триматися разом і нагадувати в Європі про Україну

Президент України Володимир Зеленський закликав українців, які наразі перебувають за кордоном, поширювати там інформацію про агресію та злочини Російської Федерації. Про це глава держави сказав під час свого традиційного відеозвернення.

«Шановні українці! Особливо цими днями, коли ми відзначаємо день нашого прапора і день нашої незалежності, якщо ви перебуваєте десь за кордоном, будь ласка, нагадуйте там про Україну, будьте там з українським прапором і поширюйте правду про злочини окупантів. Тримаймося всі разом, хоч би де ми, українці, були! Слава всім, хто захищає державу! Дякую всім, хто воює за Україну! Слава Україні!», – закликав Зеленський.

Він також повідомив, що провів велику нараду із керівниками основних силових відомств. На ній, зокрема, були глава МВС, очільник ГУР, головнокомандувач ЗСУ та секретар РНБО.

Окрім того Зеленський розповів, що число випущених по Україні крилатих ракет з початку повномасштабного вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі.

До слова, київська влада закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними.