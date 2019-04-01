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    Народжені в день виборів: у столиці в неділю на світ з’явилося 46 дітей

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    Народжені в день виборів: у столиці в неділю на світ з’явилося 46 дітей

    Серед народжених у день виборів дітей є дві двійні

    У неділю, 31 грудня, у день виборів президента України в Києві народилось 46 дітей, з них – дві двійні. Про це повідомила речниця Департаменту охорони здоров'я міської адміністрації Києва Наталя Вишневська в коментарі УНН.

    «Усього народилось вчора 46 – 31 хлопчик, 15 дівчаток», - сказала вона.

    Вишневська додала, що серед народжених у день виборів дітей є дві двійні.

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    Нагадаємо, на одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину.

    «...Виборча дільниця знаходиться безпосередньо у пологовому будинку. Вона народила зранку, потім після пологів проголосувала на цій виборчій дільниці. Другий пологовий будинок. Вона народила до голосування, після пологів у цьому ж пологовому проголосувала», - розповіла Вишневська, коментуючи інформацію щодо народження дитини на виборчій дільниці.

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      5.2%
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      0.2%
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      0.2%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
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      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%

    Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

    Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

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