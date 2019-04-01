Народжені в день виборів: у столиці в неділю на світ з’явилося 46 дітей
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Серед народжених у день виборів дітей є дві двійні
У неділю, 31 грудня, у день виборів президента України в Києві народилось 46 дітей, з них – дві двійні. Про це повідомила речниця Департаменту охорони здоров'я міської адміністрації Києва Наталя Вишневська в коментарі УНН.
«Усього народилось вчора 46 – 31 хлопчик, 15 дівчаток», - сказала вона.
Вишневська додала, що серед народжених у день виборів дітей є дві двійні.
Нагадаємо, на одній зі столичних виборчих дільниць жінка народила дитину.
«...Виборча дільниця знаходиться безпосередньо у пологовому будинку. Вона народила зранку, потім після пологів проголосувала на цій виборчій дільниці. Другий пологовий будинок. Вона народила до голосування, після пологів у цьому ж пологовому проголосувала», - розповіла Вишневська, коментуючи інформацію щодо народження дитини на виборчій дільниці.
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.
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