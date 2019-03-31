Батьківських прав торік позбавили батьків 5 тисяч дітей



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Фото: ЧаРівне.інфо

В Україні станом на січень 2019 року налічується 70 711 без батьківської опіки

У минулому році батьківських прав позбавили батьків близько 5 тисяч дітей. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України, пише УНН.

Так, відповідно до річного звіту, за 2018 рік кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав, становить 4622.

Нагадаємо, Верховна Рада не дозволила дітям, позбавленим батьківської опіки, вступати до вишів без ЗНО.

Зазначимо, в Україні станом на січень 2019 року налічується 70 711 без батьківської опіки.

До слова, за минулий рік за кордон усиновили 11 тисяч 814 сироти з України. Повернули назад в країну 13 осіб, які постраждали від торгівлі людьми.