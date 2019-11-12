У музеї історії України розпочали перевірку і відсторонили директора



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Перевірку Національного музею історії України ініціювали у Мінкульті

Колектив Національного музею історії України сподівається, що рішення комісії буде об’єктивним і неупередженим

Комісія з проведення ліквідації Міністерства культури у понеділок розпочала перевірку Національного музею історії України, на час перевірки відсторонено директора музею Тетяну Сосновську.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

«У зв’язку з наказом Міністерства культури України № 852, підписаного Державним секретарем, головою комісії з проведення ліквідації Міністерства культури України Ростиславом Карандєєвим, у Національному музеї історії України розпочато перевірку комісією міністерства. Перевірка ініційована скаргою невеликої групи співробітників НМІУ, яким не до вподоби рух музею. Цим же наказом на час перевірки відсторонено від виконання обов’язків генерального директора НМІУ Тетяну Сосновську», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що в.о. директора на час перевірки призначено одного з тих, хто подав скаргу.

«Колектив Національного музею історії України сподівається, що рішення комісії буде об’єктивним і неупередженим», - наголосили в музеї.

Екснардеп Ігор Луценко додав, що перевірка триватиме до 29 листопада.

До слова, у січні цього року у музеї проходив обшук робочого місця завідувача сектору нумізматики та перевірка експонатів колекції.