Навколо земельної реформи багато політичних спекуляцій - депутат



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Андрій Странніков прогнозує, що від впровадження земельної реформи виграють великі агрохолдинги

Депутат Київради Андрій Странніков (фракція «Солідарність») вважає, що питання землі занадто політизоване. Про це він сказав в ефірі програми «Київ. Вголос» на телеканалі «Київ».

Депутат зазначив, що наразі невідомо, якою саме буде земельна реформа. Адже спершу Верховна Рада має розглянути біля 4 тисяч поправок. А, наприклад, за один сесійний день депутати встигли розглянути лише двісті. Тож попереду ще принаймні декілька місяців обговорень. І вже остаточно з’ясується, якою саме буде реформа, залежно від того, які з цих поправок приймуть.

На думку Страннікова, дискусія, що точиться навколо реформи, не фахова, а більш емоційна та політична. «Занадто багато спекуляцій та домислів. Єдине, що я порадив би прихильникам цього закону, - більше виходити на комунікацію, більше роз’яснювати, а не тиснути та не продавлювати. Реакція на таке продавлювання цілком логічна, тому що інша сторона також хоче отримати свій піар та дивіденди на цьому питанні», - сказав депутат.

Також він зауважив, через те, що люди роками вважали, нібито зняття мораторію на продаж землі — це зло вже само по собі, то перевчити їх швидко не вдасться. «І мені здається, що це зараз і є основною проблемою для запровадження змін», - констатував він.

Странніков вважає, що у будь-якому разі від впровадження реформи виграють великі агрохолдинги, а не власники земельних паїв.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв’язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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