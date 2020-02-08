Кравчук різко відреагував на відкриття ринку землі



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Перший президент України Леонід Кравчук

Вільного ринку землі немає в жодній країні

Земля дає українцям силу, дає коріння. Про це заявив Леонід Кравчук, президент України (1991 – 1994) в політичному ток-шоу на телеканалі «Україна», де 7 лютого з’ясовували, яке майбутнє чекає українські села, і що успадкують майбутні покоління, якщо відкрити ринок землі.

«З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українське», – заявив політик.

Він додав, що земля – це безпека України.

«Землю можна захопити двома шляхами: силою або придбати. І ви будете наймитом на чужій землі», – сказав Кравчук.

Він підкреслив, що правові аспекти цього питання поки не вирішені до кінця.

«Я знаю, що Україна мусить зробити прорив. Я знаю, що українська влада мусить зробити все, щоб цей прорив стався... Я хочу, щоб владі це вдалося. Але я не буду мовчати, коли влада буде робити дурниці», – заявив Кравчук.

З його слів, вільного ринку землі немає в жодній країні.

Як відомо, Рада у п’ятницю продовжила розгляд закону про ринок землі.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Як відомо, 6 лютого Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв’язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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