Тимошенко в Раді зламала мікрофон Разумкова й травмувала палець (фото)



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Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко доведеться відшкодувати збиток, якого вона завдала державному майну

Внаслідок бійки у Верховній Раді 6 лютого лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко дістала травму. Про це пише LB.ua.

Опинившись у президії, Тимошенко пошкодила мікрофон спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і травмувала палець руки.

У кулуарах парламенту голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив журналістам, що за пошкодження державного майна Тимошенко тепер зобов'язана буде відшкодувати матеріальний збиток. В іншому разі на неї чекає кримінальна відповідальність.

Як повідомлялось, у Верховній Раді сьогодні посварилися народний депутат від «Слуги народу» Максим Ткаченко та нардеп з «Батьківщини» Олексій Кучеренко. Депутат від БЮТ назвав колегу від «Слуги народу» клоуном. Той його обматюкав.

Нагадаємо, у Верховній Раді вдруге за день сталася бійка - нардепів Артема Дмитрука і Сергія Власенка. Це сталося після того, як перший віце-спікер Руслан Стефанчук запропонував продовжити роботу парламенту до 20:00. Таку пропозицію підтримали тільки 222 нардепів.

У результаті вечірнє засідання 226 голосами продовжили до 19:30.



