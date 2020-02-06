Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання



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Всього в документі 4018 правок. Парламентарі розглянули 184 правки

Верховна рада України розглянула менше 200 правок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Всього в документі 4018 правок. Парламентарі розглянули 184 правки.

Після цього вечірнє пленарне засідання Ради було закрито.

Нагадаємо, парламент сьогодні, 6 лютого, увійшов в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи продовжують блокування президії ВР, у зв'язку з чим засідання веде перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Рада в ході ранкового засідання у четвер розглянула менше 20 правок до законопроєкту про ринок землі.

Додамо також, у фракції «Слуга народу» допускають, що розгляд закону про ринок землі може заблокувати роботу парламенту на пару місяців. У фракції пояснили, що фракція ОТЗЖ не відкликана свої правки, хоча раніше повідомлялось про таку можливість.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Під час підготовки законопроєкт №2178-10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення отримав понад чотири тисячі поправок і пропозицій від народних депутатів.

Цей документ передбачає, що купувати землю сільськогосподарського призначення зможуть лише українці, а концентрація її в одних руках становитиме до 10 тис. га. При цьому розрахунок за землю має бути виключно безготівковий із перевіркою походження коштів. Також пропонується заборонити купувати землю у 50-кілометровій зоні від кордону та зафіксувати мінімальну ціну на земельну ділянку, причому банки зможуть лише брати землю в заставу, тоді як частина коштів від продажу земель державної та комунальної власності піде на створення Фонду розвитку сільських територій.

Розгляд поправок до законопроєкту про ринок землі заплановано як четверте питання порядку денного.

Нагадаємо, аграрний комітет Ради 13 січня презентував остаточну версію законопроєкту про ринок землі. У підсумковій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані громадянами України, держава і місцева громада. Також після розгляду 4016 правок змінилася назва закону та зменшився ліміт на продаж землі в одні руки до 10 тис. га. Допуск на ринок землі іноземців вирішуватиметься на референдумі і власниками землі зможуть ставати банки через стягнення її як застави за невиплачені кредити.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.

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