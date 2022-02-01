Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження

Шпиталь було збудовано на кошти українського мецената Миколи Терещенко 1 лютого 1984 року

Сьогодні, 1 лютого, найбільша дитяча лікарня України «Охмадит» відзначає 128 років. 1 лютого 1984 року лікарню освятили й відкрили для прийому хворих, повідомляє пресслужба закладу.

З того часу заклад ніколи не зупиняв свою медичну діяльність. Шпиталь було збудовано на кошти українського підприємця та мецената Миколи Терещенко.

Сьогодні спеціалісти лікарні зібралися, щоб відзначити 128 років з першого робочого дня закладу. Привітати колектив завітав Мішель Терещенко, нащадок засновника лікарні Миколи Терещенка. Він продовжує славетну справу свого прадіда та зберігає зв'язок з «Охматдитом», підтримуючи колектив лікарні.

Щорічно у закладі лікують понад 20 тис. дітей та близько 28 тис. отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні. Проводиться понад 10 тис. операцій.

До слова, «Охматдит» – єдина лікарня України, де проводять усі типи алогенної трансплантації кісткового мозку. У лікарні здійснюють пересадку нирок дітям, допомагають пацієнтам із вродженими вадами розвитку. В лікарні працює перинатальний консиліум, на якому виявляють патології плоду ще до народження, а хірургічні втручання роблять дітям з перших годин життя. Також в нас працює Центр орфанних захворювань, де борються з рідкісними дитячими хворобами, серед яких і СМА. Спеціалісти національної лікарні вдало впроваджують найновіші методики лікування для пацієнтів зі складною сколіотичною деформацією, проводять реабілітацію хворих на світовому рівні.

У закладі працюють 2,5 тис. співробітників, які щодня борються за життя і здоров’я маленьких українців.

Також у лікарні «Охматдит» в Києві врятували півторарічну дівчинку, яка проковтнула сім кульок від іграшкового магнітного кубика.

До слова, у кріобанку в «Охматдиті» почали зберігати статеві клітини дітей.