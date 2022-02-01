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    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження

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    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження
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    Шпиталь було збудовано на кошти українського мецената Миколи Терещенко 1 лютого 1984 року

    Сьогодні, 1 лютого, найбільша дитяча лікарня України «Охмадит» відзначає 128 років. 1 лютого 1984 року лікарню освятили й відкрили для прийому хворих, повідомляє пресслужба закладу.

    З того часу заклад ніколи не зупиняв свою медичну діяльність. Шпиталь було збудовано на кошти українського підприємця та мецената Миколи Терещенко.

    Сьогодні спеціалісти лікарні зібралися, щоб відзначити 128 років з першого робочого дня закладу. Привітати колектив завітав Мішель Терещенко, нащадок засновника лікарні Миколи Терещенка. Він продовжує славетну справу свого прадіда та зберігає зв'язок з «Охматдитом», підтримуючи колектив лікарні.

    Щорічно у закладі лікують понад 20 тис. дітей та близько 28 тис. отримують невідкладну допомогу в травматологічному пункті лікарні. Проводиться понад 10 тис. операцій.

    До слова, «Охматдит» – єдина лікарня України, де проводять усі типи алогенної трансплантації кісткового мозку. У лікарні здійснюють пересадку нирок дітям, допомагають пацієнтам із вродженими вадами розвитку. В лікарні працює перинатальний консиліум, на якому виявляють патології плоду ще до народження, а хірургічні втручання роблять дітям з перших годин життя. Також в нас працює Центр орфанних захворювань, де борються з рідкісними дитячими хворобами, серед яких і СМА. Спеціалісти національної лікарні вдало впроваджують найновіші методики лікування для пацієнтів зі складною сколіотичною деформацією, проводять реабілітацію хворих на світовому рівні.

    У закладі працюють 2,5 тис. співробітників, які щодня борються за життя і здоров’я маленьких українців.

    Як раніше повідомлялося, у київському «Охматдиті» з'явилось сучасне медичне обладнаннядля лікування онкохворих маленьких пацієнтів

    Також у лікарні «Охматдит» в Києві врятували півторарічну дівчинку, яка проковтнула сім кульок від іграшкового магнітного кубика.

    До слова, у кріобанку в «Охматдиті» почали зберігати статеві клітини дітей.

    Теги: лікарня Мішель Терещенко Охматдит
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    Найбільша дитяча лікарня України святкує день народження