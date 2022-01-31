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    Вибух в багатоповерхівці Запоріжжя: у лікарні померла одна з постраждалих

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    Особу загиблої від вибуху досі не встановили - Вибух в багатоповерхівці Запоріжжя: у лікарні померла одна з постраждалих

    Особу загиблої від вибуху досі не встановили

    фото: zporgrada / Facebook

    Загиблій жінці було приблизно 35 років, вона отримала понад 80% опіків тіла

    Цієї ночі в лікарні у Запоріжжі померла жінка, яка знаходилася в квартирі, де стався вибух газу. Це друга загибла людина, ще одна постраждала перебуває у медзакладі, її життю нічого наразі не загрожує. Про загибель жінки «Укрінформу» повідомили в Запорізькій міській раді.

    «З’явилася додаткова інформація щодо надання медичної допомоги постраждалим внаслідок вибуху (будинок по вул. Франка, 43). Одна постраждала особа, що перебувала на стаціонарному лікуванні в КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої допомоги» Запорізької міської ради у вкрай важкому стані, померла о 03:25 31.01.2022. На цей час вона залишається невідомою особою», – повідомили в міськраді.

    У мерії додали, якщо у когось є інформація про загиблих, то прохання повідомити про це за телефоном «гарячої» лінії +380982545544.

    Відомо, що жінці було приблизно 35 років, вона отримала понад 80% опіків тіла. Ще одна постраждала – жінка 55 років – знаходиться у задовільному стані.

    Як відомо, рано вранці 28 січня у Запоріжжі в квартирі чотириповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Повідомлялося, що одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вибух зруйнував несучі елементи у межах одного під'їзду. За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

    На місці вибуху в житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС проводили пошукові роботи з виявлення можливих постраждалих та розбору зруйнованих конструкцій.

    Варто зазначити, що момент вибуху в багатоповерхівці Запоріжжя потрапив на відео.

    Теги: Запоріжжя вибух смерть лікарня будинок жінка
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    Вибух в багатоповерхівці Запоріжжя: у лікарні померла одна з постраждалих