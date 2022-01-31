Вибух в багатоповерхівці Запоріжжя: у лікарні померла одна з постраждалих

Загиблій жінці було приблизно 35 років, вона отримала понад 80% опіків тіла

Цієї ночі в лікарні у Запоріжжі померла жінка, яка знаходилася в квартирі, де стався вибух газу. Це друга загибла людина, ще одна постраждала перебуває у медзакладі, її життю нічого наразі не загрожує. Про загибель жінки «Укрінформу» повідомили в Запорізькій міській раді.

«З’явилася додаткова інформація щодо надання медичної допомоги постраждалим внаслідок вибуху (будинок по вул. Франка, 43). Одна постраждала особа, що перебувала на стаціонарному лікуванні в КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої допомоги» Запорізької міської ради у вкрай важкому стані, померла о 03:25 31.01.2022. На цей час вона залишається невідомою особою», – повідомили в міськраді.

У мерії додали, якщо у когось є інформація про загиблих, то прохання повідомити про це за телефоном «гарячої» лінії +380982545544.

Відомо, що жінці було приблизно 35 років, вона отримала понад 80% опіків тіла. Ще одна постраждала – жінка 55 років – знаходиться у задовільному стані.

Як відомо, рано вранці 28 січня у Запоріжжі в квартирі чотириповерхового житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Повідомлялося, що одна людина загинула, ще двоє постраждали. Вибух зруйнував несучі елементи у межах одного під'їзду. За попередніми даними, пошкоджено сім квартир.

На місці вибуху в житловому будинку в Запоріжжі підрозділами ДСНС проводили пошукові роботи з виявлення можливих постраждалих та розбору зруйнованих конструкцій.

Варто зазначити, що момент вибуху в багатоповерхівці Запоріжжя потрапив на відео.