Лікарі повідомили про стан постраждалих у розстрілі на «Південмаш»

Постраждала 22-річна дівчина Жанна все ще перебуває у тяжкому стані

Постраждала 22-річна дівчина Жанна все ще перебуває у тяжкому стані

Головний лікар лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко повідомив дані про стан поранених

У четвер, 27 січня, на «Південмаші» сталася трагедія: 20-річний нацгвардієць убив п'ятьох людей. Ще четверо постраждалих перебувають у лікарні Мечнікова. П'ятий у лікарні №16.

Постраждала 22-річна дівчина Жанна все ще перебуває у тяжкому стані. Про це повідомляє Інформатор, посилаючись на інформацію від головного лікаря лікарні Мечникова Сергія Риженка.

У неї вистрілили 3 рази. Одна з куль пробила товстий та тонкий кишечник, травмувавши хребець. Відомо, що дівчина прийшла до тями, але їй доведеться пережити ще складну операцію.

У тяжкому стані доправили до лікарні та 25-річного Ігоря. У нього діагностували контузію печінки, у черевну порожнину розлився літр крові. Хлопець не міг самостійно дихати, зараз його зняли з апарату ШВЛ. Він притомний, може говорити, відповідає на запитання. Ще двоє поранених солдатів у стабільному стані, їх життю нічого не загрожує.

«Усі постраждалі мають вижити. Усі лікарі та співробітники лікарні роблять все можливе», – повідомив Сергій Риженко.

Нагадаємо, родинам п’яти загиблих у Дніпрі військовослужбовців Національної гвардії, які загинули під час стрілянини на заводі «Південмаш», держава виплатить по 1,8 мільйона гривень компенсації.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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