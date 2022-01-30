На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)
Водіїв та пасажирів госпіталізували
У Нововолинську неподалік заправки «Марс» на вулиці Луцькій трапилась аварія, в якій постраждало 11 людей. Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня на своїй сторінці у Фейсбуці
На трасі Р-15 зіштовхнулися мінівени Пежо та Фіат. Внаслідок зіткнення одне з авто з’їхало в кювет. Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.
Водіїв та пасажирів госпіталізували. Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації, 5 пацієнтів госпіталізували. Одного – у травматологічне відділення із переломом, двох – у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами. Ще одного ушпиталили в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою. Також одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.
На місці працювали працівники ДСНС, медики та правоохоронці.
Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.