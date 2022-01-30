На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)

У Нововолинську трапилась ДТП за участю двох мінівенів, є травмовані

Водіїв та пасажирів госпіталізували

У Нововолинську неподалік заправки «Марс» на вулиці Луцькій трапилась аварія, в якій постраждало 11 людей. Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня на своїй сторінці у Фейсбуці

На трасі Р-15 зіштовхнулися мінівени Пежо та Фіат. Внаслідок зіткнення одне з авто з’їхало в кювет. Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.