  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Нововолинську трапилась ДТП за участю двох мінівенів, є травмовані - На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)
    У Нововолинську трапилась ДТП за участю двох мінівенів, є травмовані
    фото: bug.org.ua

    Водіїв та пасажирів госпіталізували

    У Нововолинську неподалік заправки «Марс» на вулиці Луцькій трапилась аварія, в якій постраждало 11 людей. Про це повідомляє Нововолинська центральна міська лікарня на своїй сторінці у Фейсбуці

    На трасі Р-15 зіштовхнулися мінівени Пежо та Фіат. Внаслідок зіткнення одне з авто з’їхало в кювет. Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.

    Водіїв та пасажирів госпіталізували. Шістьом потерпілим надали допомогу без госпіталізації, 5 пацієнтів госпіталізували. Одного – у травматологічне відділення із переломом, двох – у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами. Ще одного ушпиталили в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою. Також одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)
    На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)
    На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)
    фото: bug.org.ua

    На місці працювали працівники ДСНС, медики та правоохоронці.

    Також на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

    Читайте також:
    Теги: ДТП ДСНС вантажівки Волинська область лікарня аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Волині в аварії постраждало 11 людей (фото)