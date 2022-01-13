Столичні лікарі врятували півторарічну дівчинку, яка проковтнула магнітні кульки

Медики прооперували дитину та дістали магніти

У лікарні «Охматдит» в Києві врятували півторарічну дівчинку, яка проковтнула сім кульок від іграшкового магнітного кубика.

Мілану нудило декілька днів. Запідозривши отруєння, батьки відвезли дитину до спеціалізованої дитячої лікарні «Охматдит».

Але після рентгену, з’ясувалось, що причина нездужання набагато серйозніша: дівчинка проковтнула сім магнітних кульок. Одна частина небезпечних елементів залишилась в шлунку, а друга – у кишківнику. Усі магніти притягнулися один до одного та прорвали тканини внутрішніх органів Мілани. Зокрема, кишка була пошкоджена аж в трьох місцях.

У відділені ургентної терапії «Охматдит» «Вечірньому Києву» уточнили, що дівчинку привезли в лікарню 10 січня. Того ж дня медики прооперували дитину та дістали магніти.

«Наразі Мілана перебуває у відділені інтенсивної терапії. І їй все ще потрібне відновлення», – розповіли лікарі.

Мати дівчинки каже, що сім кульок, які проковтнула Мілана, були у складі іграшкового магнітного кубика, яким гралася старша сестра дівчинки.

Зазначимо, що схожі випадки в Україні трапляються досить часто та майже за одним і тим самим сценарієм – діти гралися з дрібними чи магнітними елементами. Тільки минулого року в Києві врятували понад 40 дітей, які проковтнули небезпечні кульки.

Нагадаємо, у грудні 2021 року львівські медики врятували чотирирічного хлопчика, який витягнув з гірлянди світлодіодну лампочку та випадково проковтнув під час того, як його родина прикрашала ялинку.

Раніше у місті Чорноморськ Одеської області дитина проковтнула чотири магніти.