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    Найбільша в Києві: у Гідропарку встановили сноутюбінгову гірку (фото)

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    Довжина сноутюбінгової гірки в Гідропарку 80 м - Найбільша в Києві: у Гідропарку встановили сноутюбінгову гірку (фото)
    Довжина сноутюбінгової гірки в Гідропарку 80 м
    фото: КП «Гідропарк»

    Зимову локацію створено у рамках «Динопарку»

    У столичному Гідропарку до шкільних канікул, які розпочнуться 25 грудня, відкрилася 80-метрова сноутюбінгова гірка, яка є найбільшою в Києві.

    Також у парку встановили новорічну ялинку та прикрасили парк святковою ілюмінацією. Про це повідомили у КП «Гідропарк».

    Зимову локацію створено у рамках «Динопарку» який працює в Гідропарку з травня. Він є найбільшим парком з-поміж однойменної української мережі. Адже на території площею 1,5 га розмістилися понад 100 фігур динозаврів. Більшість – роботизованих, реальних розмірів, а на деяких гостям пропонують прокататися верхи.

    Також під час новорічно-різдвяних свят у «Динопарку» запланована низка шоу-програм для дітей.

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    Найбільша в Києві: у Гідропарку встановили сноутюбінгову гірку (фото)
    Найбільша в Києві: у Гідропарку встановили сноутюбінгову гірку (фото)
    Найбільша в Києві: у Гідропарку встановили сноутюбінгову гірку (фото)
    Найбільша в Києві: у Гідропарку встановили сноутюбінгову гірку (фото)
    фото: КП «Гідропарк»

    Серед пільгових категорій населення, для яких передбачено безкоштовний вхід: діти-сироти, діти з інвалідністю та їхній супровід, учасники АТО/ООС, діти загиблих учасників-АТО, діти-іменинники.

    Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві.

    Із 24 грудня на ВДНГ відкривається виставка «Флуфіландія», на якій оживуть пухнасті казкові герої.

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    Теги: Київ діти канікули Гідропарк новорічні свята
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    Найбільша в Києві: у Гідропарку встановили сноутюбінгову гірку (фото)