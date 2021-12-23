Ялинка з панорамою на Київ: у столиці засяє ще одна новорічна красуня

Навколо новорічного дерева буде розміщено гойдалки з панорамою на столицю

Ялинку на панорамному майданчику біля Арки дружби народів в Києві засвітять 24 грудня. Про це повідомляє пресслужба Київради.

За словами генерального директора Центрального парку культури та відпочинку Києва Артема Сауляка, цього року зимова локація на території Арки дружби народів вражатиме ще більшими масштабами та особливим оформленням.

«Незабаром відбудеться офіційне відкриття новорічної локації та запалення вогнів на ялинці. Навколо новорічного дерева буде розміщено гойдалки з панорамою на столицю. Кияни та гості міста зможуть поринути у святкову атмосферу та насолодитись приємною прогулянкою на панорамному майданчику біля Арки дружби народів», – зазначив Сауляк.

Генеральний директор Центрального парку культури та відпочинку Києва додав, що облаштування новорічної локації відбувається за підтримки Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві.

Із 24 грудня на ВДНГ відкривається виставка «Флуфіландія», на якій оживуть пухнасті казкові герої.

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