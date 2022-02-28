Наземний транспорт у Києві: які маршрути працюють
Маршрути київського наземного транспорту
Стало відомо, які маршрути київського наземного транспорту зараз працюють. Про це повідомляє КМДА.
Автобусні маршрути:
- №2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка;
- №21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний;
- №35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской;
- №54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака;
- №73 – вул. Милославської до просп. Шухевича;
- №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний;
- №51 – через Південний міст (міст Патона закрито);
- №55 - через Південний міст (міст Патона закрито);
- №114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний;
- №64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової;
- №69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри;
- №90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри;
- №118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона.
Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Тролейбусні маршрути
Організована робота:
- тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом);
- №1 – від вул. Маршальської до Либідської;
- №11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1;
- №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська.
Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути:
- Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.
Робота інших маршрутів тимчасово призупинена
Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.
Нагадаємо, у Києві відновився рух метро, але з певними обмеженнями.
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