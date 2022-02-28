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    Наземний транспорт у Києві: які маршрути працюють

    Наземний транспорт у Києві: які маршрути працюють
    фото з відкритих джерел

    Маршрути київського наземного транспорту

    Стало відомо, які маршрути київського наземного транспорту зараз працюють. Про це повідомляє КМДА.

    Автобусні маршрути:

    • №2 - від вул. Булгакова до вул.Шолуденка;
    • №21 – від вул. Милославської до ж.м Райдужний;
    • №35 - від вул. Підлипка др ул.Урловской;
    • №54 - від ст.м. Видубичі до пл.Михайла Співака;
    • №73 – вул. Милославської до просп. Шухевича;
    • №101 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний;
    • №51 – через Південний міст (міст Патона закрито);
    • №55 - через Південний міст (міст Патона закрито);
    • №114 – від вул. Милославської до ж.м. Райдужний;
    • №64 – від ст.м. Славутич до вул. Садової;
    • №69 – від Палацу спорта до вул. Гната Юри;
    • №90 – від вул..Туполева до вул. Гната Юри;
    • №118 – від Політехнічного інституту – до м. Патона.

    Тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

    Тролейбусні маршрути

    Організована робота:

    • тролейбусного маршруту №45 (за постійним маршрутом);
    • №1 – від вул. Маршальської до Либідської;
    • №11 – від ст.м. Деміївська до ТРЕД №1;
    • №12 від ст. м. Васильківська до ст. м. Либідська.

    Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

    Трамвайні маршрути:

    • Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.

    Робота інших маршрутів тимчасово призупинена

    Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби.

    Нагадаємо, у Києві відновився рух метро, але з певними обмеженнями.

    Раніше, на Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Також голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок.

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    Теги: окупанти Київ війна КМДА транспорт міст робота
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    Наземний транспорт у Києві: які маршрути працюють