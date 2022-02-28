У Києві на Центральному вокзалі розгорнули гуманітарний центр

До вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції

На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Про це повідомила «Укрзалізниця» у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, тут функціонує два пункти обігріву та польова кухня.

Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами, а також надають психологічну допомогу.

Крім того, задіяні групи, які слідкують за порядком та допомагають з посадкою до поїздів. Наразі до вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.

Нагадаємо, на Київщині найнебезпечніший напрямок – Житомирська траса.

Раніше повідомлялося, що з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

У Києві ведеться боротьба з російськими ДРГ зі зброєю у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

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