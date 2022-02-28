  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві на Центральному вокзалі розгорнули гуманітарний центр

    У Києві на Центральному вокзалі розгорнули гуманітарний центр
    фото з відкритих джерел

    До вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції

    На Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Про це повідомила «Укрзалізниця» у своєму Telegram-каналі.

    Зокрема, тут функціонує два пункти обігріву та польова кухня.

    Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами, а також надають психологічну допомогу.

    Крім того, задіяні групи, які слідкують за порядком та допомагають з посадкою до поїздів. Наразі до вокзалу прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.

    Нагадаємо, на Київщині найнебезпечніший напрямок – Житомирська траса.

    Раніше повідомлялося, що з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

    У Києві ведеться боротьба з російськими ДРГ зі зброєю у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

    Читайте також:
    Теги: окупанти Київ війна Укрзалізниця агресія гуманітарна допомога
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві на Центральному вокзалі розгорнули гуманітарний центр