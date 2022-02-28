  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві відновився рух метро, але з певними обмеженнями

    Працює ділянка &laquo;Славутич&raquo;-&laquo;Червоний хутір&raquo;. - У Києві відновився рух метро, але з певними обмеженнями
    Працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».
    фото з відкритих джерел

    Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет»

    Київський метрополітен працює в режимі перевезень, проте рух частиною ліній обмежено. Про це повідомляється на сайті КП «Київський метрополітен».

    Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет». Синьою лінією поїзди курсують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки» без зупинки на станціях «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого».

    Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі» без зупинок на станціях «Палац спорту», «Кловська» та «Золоті ворота». Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».

    Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Також голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок.

    Читайте також: Окупанти повністю оточили Київ? Банкова спростувала черговий російський фейк
    Теги: окупанти Київ метро війна університет #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві відновився рух метро, але з певними обмеженнями