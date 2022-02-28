У Києві відновився рух метро, але з певними обмеженнями

Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет»

Київський метрополітен працює в режимі перевезень, проте рух частиною ліній обмежено. Про це повідомляється на сайті КП «Київський метрополітен».

Рух червоною лінією організовано від станції «Шулявська» до станції «Університет». Синьою лінією поїзди курсують від станції «Героїв Дніпра» до станції «Теремки» без зупинки на станціях «Майдан Незалежності» та «Площа Льва Толстого».

Зелена лінія працює від станції «Сирець» до станції «Видубичі» без зупинок на станціях «Палац спорту», «Кловська» та «Золоті ворота». Також працює ділянка «Славутич»-«Червоний хутір».

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Також голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок.