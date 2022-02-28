На Київщині найнебезпечніший напрямок – Житомирська траса

Також небезпечний напрямок на Димер

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок. Про це сказав під час телемарафону.

Він зазначив, що на сьогодні ситуація в області дуже різна, є території, де влада не контролює ситуацію.

«На сьогодні в Київській області найнебезпечніший напрямок – це Житомирська траса. Ми бачили всі і чули, як мужньо відстоювали місто Бучу та Ірпінь», – сказав Кулеба.

За його словами, також небезпечний напрямок на Димер.

«На жаль, там ми не контролюємо на сьогодні ситуацію», – сказав він.

«Також ми не контролюємо Полісся та Іванківський район частково, тому ці напрямки є на сьогодні найбільш загрозливими. Також в нас проблема з містом Бородянка і Бородянським районом, бо саме звідти зараз іде важка техніка», – зауважив Кулеба.

Він розповів, що в тих районах, де не відбуваються сутички, відсьогодні комендантська година буде з 17:00 до 8:00.

Раніше повідомлялося, що з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

У Києві ведеться боротьба з російськими ДРГ зі зброєю у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

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