На Київщині найнебезпечніший напрямок – Житомирська траса
Також небезпечний напрямок на Димер
Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок. Про це сказав під час телемарафону.
Він зазначив, що на сьогодні ситуація в області дуже різна, є території, де влада не контролює ситуацію.
«На сьогодні в Київській області найнебезпечніший напрямок – це Житомирська траса. Ми бачили всі і чули, як мужньо відстоювали місто Бучу та Ірпінь», – сказав Кулеба.
За його словами, також небезпечний напрямок на Димер.
«На жаль, там ми не контролюємо на сьогодні ситуацію», – сказав він.
«Також ми не контролюємо Полісся та Іванківський район частково, тому ці напрямки є на сьогодні найбільш загрозливими. Також в нас проблема з містом Бородянка і Бородянським районом, бо саме звідти зараз іде важка техніка», – зауважив Кулеба.
Він розповів, що в тих районах, де не відбуваються сутички, відсьогодні комендантська година буде з 17:00 до 8:00.
Раніше повідомлялося, що з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.
У Києві ведеться боротьба з російськими ДРГ зі зброєю у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.