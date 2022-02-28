Окупанти повністю оточили Київ? Банкова спростувала черговий російський фейк

«Жодними фейками росіяни цю реальність не перекриють» – Подоляк

Київ під повним контролем українських військових, а всі зворотні заяви російських ЗМІ є фейками. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

У російських ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що Київ оточений окупаційними військами, але це не так, в'їзди до Києва залишаються вільними.

«У багатьох ЗМІ поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти. Київ повністю контролюється українськими військами, заїзди до Києва можливі. Так, у деяких передмістях триває протистояння, точилися важкі бої. Але ми не віддамо столицю. Це наша столиця. Це – наша країна. Російським військовим тут не місце. Вони повинні покинути нашу країну і забрати з собою тисячі трупів своїх солдатів, більшість яких просто гниє в полях. Ми навіть не можемо їх порахувати та зібрати, бо бої продовжуються у багатьох місцях. Жодними фейками росіяни цю реальність не перекриють», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, на Київщині найнебезпечніший напрямок – Житомирська траса.

Раніше повідомлялося, що з 8:00 28 лютого в Києві закінчиться посилена комендантська година. Але вона не скасовується зовсім. І з завтрашнього дня буде тривати, як було визначено раніше – з 22:00 до 7:00.

У Києві ведеться боротьба з російськими ДРГ зі зброєю у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ.

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