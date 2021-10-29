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    Названо кількість вакцинованих медиків Київщини

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    Медики Київщини вакцинуються від коронавірусу - Названо кількість вакцинованих медиків Київщини
    Медики Київщини вакцинуються від коронавірусу
    Фото: КМДА

    З початку вакцинальної кампанії на Київщині проведено понад 972 тис. щеплень

    94,8% працівників медичних закладів Київської області отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Повний курс вакцинації пройшли 76,3% представників медичної сфери області. Про це повідомив 29 жовтня очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Медики входять до однієї з найуразливіших груп населення, оскільки щодня контактують з великою кількістю людей, у тому числі хворих на Covid-19. Але я хочу зазначити, що медпрацівники нашого регіону до свого здоров’я ставляться відповідально й від коронавірусу вакцинуються. Це – найкращий індикатор того, що щеплення є дієвими і їх не потрібно боятись. Тож, закликаю всіх наших жителів брати приклад», – зазначив Володін.

    Усього з початку вакцинальної кампанії на Київщині проведено понад 972 тисячі щеплень проти Covid-19. Повний курс вакцинації пройшли понад 429 тис. жителів регіону.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 28 жовтня, на Київщині коронавірус підтверджено у 988 осіб.

    З 00:00 30 жовтня на Київщині почне діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

    28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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    Теги: лікар Київщина вакцинація коронавірус
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    Названо кількість вакцинованих медиків Київщини