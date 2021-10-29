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    Українські медики зробили понад 17 млн Covid-щеплень

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    28 жовтня в Україні 289 тис. людей вакциновано проти Covid-19 - Українські медики зробили понад 17 млн Covid-щеплень
    28 жовтня в Україні 289 тис. людей вакциновано проти Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Від початку вакцинальної кампанії повністю щеплено близько 7,3 млн українців

    За весь період вакцинальної кампанії в Україні зроблено понад 17 млн щеплень. Про це звітує пресцентр МОЗ.

    За добу 28 жовтня в Україні 289 241 людину вакциновано проти Covid-19. Одну дозу отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою майже 9,8 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – близько 7,3 млн. Загалом проведено 17 082 799 щеплень.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

    Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

    Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

    Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Українські медики зробили понад 17 млн Covid-щеплень