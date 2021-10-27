Із 30 жовтня Київщина у «червоній» зоні. Які заборони діятимуть

Із суботи на Київщині почнуть діяти жорсткі обмеження «червоної» зони

Із 00:00 30 жовтня на Київщині почне діяти «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ і НС, яке відбулось 27 жовтня.

«Ситуація на Київщині загострюється. Рівень госпіталізації зростає щодня. Станом на сьогодні, наприклад, 53,5% «ковідних» ліжок уже завантажені. Люди потрапляють до лікарень у важкому стані. Усім без виключення потрібен кисень. І поки що ми можемо цю потребу забезпечувати. «Червона» зона допоможе стримати швидке поширення коронавірусу. Тож, ми підтримуємо рішення про її введення і на обласному рівні», – повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Відповідно з цієї суботи почнуть діяти жорсткі обмеження «червоної» зони. Будуть заборонені:

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників.

Робота всіх перерахованих закладів можлива лише, якщо 100% працівників і всі відвідувачі матимуть «зелений» Covid-сертифікат, який свідчитиме про повний курс вакцинації, або негативний результат ПЛР-тесту.

При цьому під час «червоного» рівня епідемічної небезпеки дозволена робота банків, АЗС, аптек, ветеринарних магазинів та усіх продовольчих. Але обов’язковою умовою залишається дотримання всіх протиепідемічних правил.

«Вкотре звертаюсь до всіх жителів нашої області: потрапити в реанімацію чи вакцинуватись – це вибір кожного. Але питання серйозне і тільки за допомогою щеплення ви зможете захистити своє здоров’я. Переконаний, що ніхто не мріє потрапити в лікарню і, тим більше, лежати під киснем, а ризики цього дуже високі. Тож закликаю подумати про наслідки і вакцинуватись», – зазначив Володін.

Із початку вакцинальної кампанії на Київщині зроблено понад 941 тис. щеплень. Повний курс вакцинації вже пройшли понад 424 тисячі жителів регіону. Центри масової вакцинації працюють у всіх районах області. Їх адреси можна переглянути тут. Окрім них, діють 205 пунктів щеплень і ще 60 мобільних бригад, які проводять імунізацію трудових колективів.

Як повідомлялося, 27 жовтня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у «червону» зону поширення коронавірусу ще сім областей.

Нагадаємо, 26 жовтня українці встановили новий добовий рекорд Covid-щеплень. Також напередодні медики виявили понад 22 тисячі нових хворих на коронавірус.