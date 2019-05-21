Названо найменш криміногенні райони Київщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура звітує про зниження рівня злочинності у столичній області

З початку 2019 року у Київській області рівень злочинності знизився на 22%. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київщини.

Зазначається, що за перший квартал цього року найменше злочинів вчинено на територіях Згурівського, Переяслав-Хмельницького районів та м. Біла Церква.

«Загалом у регіоні менше вчинено тяжких злочинів на 43,5%, середньої тяжкості на 10,1% та на 9,6% - особливо тяжких правопорушень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Вказується, що суттєво зменшено кількість вчинених кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я, проти власності, розбійних нападів та шахрайств. Відмічається тенденція до зменшення кількості облікованих злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що складають 511 проти 813 (менше на 37,1%).

Водночас, відмічається ріст злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, у сфері господарської діяльності, проти громадської безпеки, проти безпеки руху та експлуатації транспорту, а також у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

З огляду на це, прокуратурою скеровано відповідні вказівки керівникам територіальних органів поліції з вимогою організувати та налагодити ефективну діяльність у сфері протидії злочинності на вказаних напрямах, насамперед щодо її профілактики.